На Львівщині вбили чемпіона світу з метання молота Заболотного

17 січня у власному помешканні ударом ножа в серце вбито 53-річного підприємця, майстра спорту, чемпіона світу з метання молота Юрія Заболотного. Про це повідомив кореспондент ЗІКу. Виданню вдалося довідатися подробиці цієї трагедії. До загиблого зайшов гр. В., який вимагав у нього гроші на наркотики, а отримавши відмову, вдарив його ножем. Медики, які прибули на місце події, були безсилі.

Особа вбивці правоохоронцям вже відома – це мешканець Яворова В’ячеслав В., 1951 року народження, який 20 років провів у тюрмах за грабежі, розбої, наркотики. Тепер він інвалід ІІ групи. Неодружений. Ніде не працює, наркоман. У грудні минулого року він напав на Залузьку школу, погрожуючи двома ножами. А в листопаді вчиняв напад на Яворівську районну лікарню, вимагаючи від медперсоналу психотропні засоби. За це проти нього було порушено кримінальну справу, проводилося слідство. Але рецидівіста заарештовано не було, з нього взяли лише підписку про невиїзд.

Зараз правоохоронці активно розшукують вбивцю.