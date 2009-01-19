Доходи України від експорту електрики зросли до 480 млн. дол.

Доходи України від експорту електроенергії за 2008 р. склали 480,4 млн. дол. - на 26,8%, або на 101,6 млн. дол. більше, ніж за 2007 р. При цьому обсяг експорту в 2008 р. скоротився на 14,5% - до 7 млрд 868,2 млн. кВт/год, повідомили РосБізнеКонсалтингу в Міністерстві палива і енергетики. "Зростання доходів від експорту в умовах зниження фізичних обсягів постачань зумовлене значним збільшенням цін на українську електроенергію, що постачається до Європи і Молдови", - пояснили в Мінпаливенерго.

Середньозважена ціна електроенергії, що експортується Україною, в 2008 р. зросла майже в 1,5 разу порівняно з 2007-м - до 61,1 дол. за 1 МВт/год, до Словаччини, Угорщини й Румунії - на 37,3% - до 76,9 дол. за 1 МВт/год, до Польщі - на 76,5% - до 49,8 дол., до Молдови - на 41,7% - до 42,2 дол. за 1 МВт/год. Обсяги експорту Україною електроенергії з енергоострова Бурштинської ТЕС до Словаччини, Угорщини й Румунії в 2008 р. зросли на 3,1% (на 125,1 млн. кВт/год) порівняно з позаминулим роком - до 4 млрд 101,6 кВт/год.