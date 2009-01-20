Газпром і Нафтогаз "вивчають юридичні наслідки"

ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" вивчають юридичні наслідки припинення транзиту російського газу європейським споживачам через українську територію.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив журналістам глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР.

"Газпром" і "Нафтогаз" продовжують спільну роботу з вивчення юридичних наслідків ситуації із припиненням транзиту російського газу європейським споживачам через територію України в січні 2009 року", - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомлялося, Росія і Україна з кінця грудня 2008 року не могли домовитися про умови поставок газу в Україну і його транзиту до країн Європи.

Росія 7 січня повністю припинила поставки газу через Україну. В результаті у багатьох європейських країнах, перш за все в Східній Європі, виникли труднощі із забезпеченням побутових і промислових споживачів газом, і вони змушені були відключати будинки від опалення і зупиняти виробництво.

Документи про поставки газу до України і його транзит через територію України були підписані сьогодні, 19 січня, в Москві.

На прес-конференції після підписання газових угод прем`єр-міністр України Юлія ТІМОШЕНКО повідомила, що Україна і Росія відмовляються від взаємних претензій, висунутих в ході газової кризи.