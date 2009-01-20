Конфлікт Росії й України показав: час приймати Туреччину до ЄС

Євросоюз повинен прискорити переговори щодо прийняття Туреччини до свого складу, оскільки газова криза між Росією і Україною посилила роль Туреччини як майбутнього енергетичного партнера ЄС. Таку думку висловив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу після зустрічі з турецьким прем`єр-міністром Реджепом Тайіпом Ердоганом. За словами Ж.М.Баррозу, європейські громадяни можуть бути зацікавлені в "добрій співпраці (з Туреччиною) з енергетичних питань".

Зі свого боку прем`єр Туреччини запевнив, що його країна готова відігравати ключову роль у забезпеченні енергетичної безпеки Європи. При цьому Р.Т.Ердоган заявив, що Анкара усвідомлює зв`язану з цим відповідальність і не має наміру використовувати газовий транзит як політичну зброю.

Туреччина почала переговори про вступ в ЄС у 2005 р. Брюссель і Анкара визначили 35 напрямків, по яких Туреччина зобов`язалася працювати для підготовки свого членства в Євросоюзі. Донині, проте, для переговорів відкриті лише 10 з 35 блоків, оскільки ЄС незадоволений ситуацією з демократичними правами в Туреччині і відносинами між Туреччиною і Кіпром. Анкара не визнає Республіку Кіпр, що входить в ЄС, і відмовляється відкрити морські і повітряні порти для торгівлі з Кіпром.

Євросоюз сподівається, що газопровід "Набукко", який повинен пройти через територію Туреччини, зменшить залежність європейських країн від російського газу і діючих транзитних маршрутів. "Набукко" - проектований магістральний газопровід протяжністю 3,3 тис. км. в обхід Росії з Центральної Азії до країн Євросоюзу, зокрема, до Австрії й Німеччини. Його проектна потужність - 26-32 млрд куб. м газу в рік. Перша фаза будівництва газопроводу "Набукко" почнеться в 2010 р., друга повинна стартувати до кінця 2014 р.

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