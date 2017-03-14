Люксові авто та мільйонна нерухомість: журналісти показали, як живе головний священик Харкова (відео)

Єпископ Української Православної церкви Московського Патріархату - митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій (Олег Легкий) - має будинки по 500 квадратних метрів, віп-квартири й земельні ділянки у найдорожчих місцях, передають "Гроші".

Зокрема, у житловому комплексі "Садова гірка", де мешкають найбагатші люди Харкова, на святого отця зареєстровані дві квартири й два паркомісця. Водночас місцеві активісти розповідають, що ймовірним місцем його проживання може бути інший харківський мікрорайон мільйонерів: там митрополиту належать три будинки й дві земельні ділянки. За оцінками експертів, ділянка там може коштувати 250-550 тисяч доларів.

За реєстром митрополиту належать чотири ділянки - це більш ніж півгектара землі у затишному лісі на узбережжі водосховища. На мапі можна побачити ще й маєток із бассейном.

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Володіння церковнослужителя розташовані вглибині лісу, але проїзд до них перекритий, тож простим смертним ця ділянка лісу тепер недоступна. Згідно з публічною кадастровою картою, ці ділянки йому не належать, а отже, були захоплені незаконно.

Загальні цифри свідчать про те, що майно коштувало Онуфрію від 4,5 до 7,5 мільйона доларів. Разом із рідним братом Яромиром Легким, що нині є секретарем тієї ж самої харківської єпархії, у митрополита є бізнес: вони заснували фірму "Укрзембудтур", проте жодних ознак діяльності за вказаною адресою немає.

Бізнесу немає, проте автівки у митрополита бізнес-класу є. У пошані у митрополита і його брата люксові іномарки. На отця Онуфрія, тобто Олега Легкого, зареєстрований Mercedes-Benz S-класу - улюблене авто усіх можновладців, ціни на яке починаються від 45 тисяч доларів.

Його брат Яромир теж користується машиною представницького класу - Mercedes GL 550. Ціна - приблизно 40 тисяч доларів. До речі, саме на цій автівці Яромира Легкого затримували за у стані алкогольного сп'яніння. Цю скандальну інформацію журналісти знайшли у реєстрі судових рішень.

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