Україна відновлює поставки електроенергії до Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на спільній з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ прес-конференції у Чернігові.

В.ЮЩЕНКО поінформував, що під час зустрічі з О.ЛУКАШЕНКОМ було приділено багато уваги транзитним проектам України та Білорусі. Зокрема, поставок української електроенергії не лише до Білорусі, а й до країн Балтії через територію Білорусі.

Президент України зазначив, що він та О.ЛУКАШЕНКО домовились, аби міністри закордонних справ провели тристоронню зустріч в Литві, щоб підготувати відповідні проекти рішень.

Також В.ЮЩЕНКО зазначив, що в ході зустрічі обговорювались й інші проекти щодо транспортування енергоносіїв.