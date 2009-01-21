Власника мережі «Укрзолото» міняли на 50 кг золота

У результаті спецоперації працівників Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України та Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Кіровоградській області затримано злочинну групу у складі чотирьох місцевих мешканців, які викрали власника мережі ювелірних магазинів і вимагали у його родичів викуп у розмірі 2 млн. доларів США або 50 кг золота.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ, начальник ГУБОЗ Володимир БЕДРИКІВСЬКИЙ.

Інсценувавши дорожньо-транспортну пригоду з автомобілем «Мерседес», на якому пересувався керівник ПП «Укрзолото», зловмисники витягли його з автомобілю та, погрожуючи зброєю, пересадили до своєї машини. Підприємець намагався вчинити опір, але його жорстоко побили, одягли наручники, очі заклеїли скотчем та вивезли до приватного будинку у Кіровограді.

Три доби бізнесмена утримували в заручниках, фактично без їжі, вимагаючи у його рідних викуп – спочатку 2 млн. американських доларів або еквівалент золотом, потім цю суму зменшили удвічі.

По допомогу родичі заручника звернулися до спецпідрозділу боротьби з організованою злочинністю. В результаті оперативної комбінації в обмін на життя підприємця зловмисникам передали 25 кг срібла, пофарбованого під золото. Отримавши «першу частину викупу», жертву відпустили. Зловмисників вдалося затримати.

За даним фактом слідчим управлінням УМВС України в Кіровоградської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 147 (захоплення заручника) та ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

В ході подальшого розслідування працівники УБОЗ викрили й інші факти протиправної діяльності учасників злочинного угруповання. Зокрема, 2007 року в місті Кіровоград у під’їзді житлового будинку учасники ОЗУ із застосуванням молотків скоїли розбійний напад на приватного підприємця Валерія Г. (1963 р.н.). Завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень, грабіжники відібрали 30 тис. доларів. Торік у травні із застосуванням вогнепальної зброї зловмисники скоїли ще один розбійний напад на кіровоградського підприємця.