Такої кризи Німеччина не знала з 1945 р.

Рецесія в Німечині стане найсуворішою з часів закінчення Другої Світової війни, а ВВП країни впаде в 2009 році на 2,25 відсотка, повідомляє AFP з посиланням на прогноз уряду країни. Причиною безпрецедентного обвалу стане загальний спад у світовій економіці, який завдасть удару по експортних галузях ФРН.

Згідно з прогнозом, до кінця 2009 року німецька економіка втратить близько півмільйона робочих місць. Для боротьби з найтяжчою за півстоліття кризою уряд країни пропонує заходи стимулювання економіки на загальну суму 50 мільярдів євро. Вони включатимуть збільшення видатків на автошляхи і залізниці, будівництво і ремонт лікарень і шкіл. Крім того, частина пакету буде скороченням податків і збільшенням видатків на соціальну сферу.

За словами міністра економіки Міхаеля Глоса (Michael Glos), ці програми разом з аналогічними заходами, які вживають уряди в усьому світі, повинні допомогти німецькій економіці відновитися в другій половині 2009 року, хоча від річного спаду це її не врятує.

Технічна рецесія в Німеччині настала в третьому кварталі 2008 року після двох поспіль тримісячних періодів економічного спаду. У листопаді кількість безробітних досягла три мільйони осіб, а безробіття зросло вперше за три роки.

За більш ранніми прогнозами німецьких офіційних осіб, спад ВВП очікувався на рівні 0,8-1 відсотка. У 2008 році економіка держави зросла на 1,3 відсотка.

Лента.ру