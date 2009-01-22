Ціна на російський газ залежить від курсової політики НБУ

На формування ціни на російський газ для українських споживачів суттєво впливає курсова політика Національного банку України, заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ у прямому ефірі УТ-1.

Саме тому, за його словами, зараз ситуація в Нацбанку потребує негайного втручання, бо якщо цього не станеться ціна на газ буде зростати, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України.

"На ціну газу значно впливає курсова політика НБУ. Проблема в тому, що якщо не буде стабілізований курс гривні, а це негайно треба робити, то безумовно ціна буде достатньо високою за рахунок того, що газ ми купуємо за долари, а курсова позиція України призводить до того, що значна вартість газу зростає саме за рахунок збільшення вартості долара по відношенню до гривні", - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Він відзначив, що парламент уже двічі розглядав питання курсової політики Національного банку України, висловлював недовіру керівництву НБУ, але Президент України не вживає необхідних кроків для того, щоб цю ситуацію виправити.

За словами першого віце-прем`єра, зараз справа за Президентом, оскільки за Конституцією України саме глава держави вносить в парламент кандидатуру голови НБУ, а також саме Президент зобов’язаний внести подання щодо звільнення керівника Нацбанку із займаної посади.

"Якщо Секретаріат Президента і Президент дбають про споживачів, то необхідно стабілізувати ситуацію в Національному банку, починаючи з його керівництва. Це треба негайно зробити, і тоді, я думаю, що проблема розв`яжеться", - сказав О.ТУРЧИНОВ.