Київрада може ввести плату за в'їзд у столицю транзитних авто

Київська міська рада сьогодні планує розглянути питання про введення для транзитного транспорту платного в`їзду в столицю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Даний проект рішення вже на засідання Київради був внесений з голосу О.ДОВГИМ, і за його розгляд проголосували 79 депутатів.

За словами секретаря Київради, через Київ щодня транзитом проходить 245-250 тис. одиниць вантажного і легкового транспорту, і всі вони користуються міською інфраструктурою. Але місто при цьому не одержує жодних компенсацій.

О.ДОВГИЙ відзначив, що якщо буде підтримано це рішення, то «Київдорсервісу» буде доручено розрахувати тарифну сітку для плати за в`їзд. Зібрані кошти буде спрямовано на будівництво спеціальних терміналів для транзитного транспорту на в`їздах до міста, а також на розвиток транспортної інфраструктури і на екологічні заходи.

О.ДОВГИЙ також відзначив, що для киян в`їзд-виїзд з міста буде безкоштовним. «Я наголошую, що для киян це жодних клопотів і хвилювань не має викликати, оскільки для них в`їзд і виїзд, звісно, буде безплатним. Для решти всього транспорту буде введена відповідна плата, збір якої спрямовуватиметься на компенсації в транспортну сферу й на екологію», - сказав О.ДОВГИЙ.

Ймовірно, що від введення платного в`їзду в місто бюджет Києва одержить близько 1 млрд. грн. додаткового доходу.