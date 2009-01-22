Сьогодні Україна й Росія ділили Азовське і Чорне море

21-22 січня ц.р. в Києві відбулися українсько-російські консультації щодо розмежування Азовського і Чорного морів, а також Керченської протоки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, українську делегацію очолив Віктор КИРИК – голова делегації України для участі у переговорах з Російською Федерацією щодо розмежування Азовського та Чорного морів, а також Керченської протоки, російську – посол з особливих доручень МЗС РФ Олександр ГОЛОВІН.

Під час консультацій було продовжено роботу щодо розрахунків довжини узбережжя України та Російської Федерації в Азовському морі; розмежування Керченської протоки та врегулювання інших питань, що відносяться до її акваторії; розмежування територіальних морів, континентального шельфу і виключних економічних зон у Чорному морі; підготовки проектів двосторонніх угод про співробітництво у сферах судноплавства, рибальства, захисту морського середовища в Азовському та Чорному морях, а також в Керченській протоці.

За підсумками засідання було підписано відповідний Протокол.

Домовлено провести наступний раунд переговорів в червні 2009 року в Москві.