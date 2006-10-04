Погода на 4-9 жовтня

Завтра, 5 жовтня, на території України переважно без опадів, лише у західних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, температура вночі становитиме 12-17°, на Прикарпатті 9-14°; вдень 23-28°, у західних та північних областях 17-22°.

6-7 жовтня у західних областях малохмарно, без опадів; температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

У східних, Дніпропетровській областях, Криму та Приазов’ї мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 7 жовтня короткочасний дощ, місцями гроза (на Харківщині та Дніпропетровщині протягом доби дощі); температура вночі 10-15°, вдень 6 жовтня 22-27°, 7 жовтня 15-20°, в Криму до 24°.

На решті території хмарно, часом дощі, місцями грози, 6 жовтня у центральних та Сумській області місцями сильні дощі (лише 7 жовтня у північних, Вінницькій областях без істотних опадів); температура вночі 8-13°, 7 жовтня у північних областях 4-9° тепла; вдень 6 жовтня 12-17°, 7 жовтня 14-19°.

8-9 жовтня без опадів, лише у південній частині, а вночі 8 жовтня і у Приазов`ї дощі, місцями грози. Температура вночі 5-11°, у південній частині 9-15°, 8 жовтня на півночі Лівобережжя 2-6° тепла; вдень 14-19°, у південних областях та в Криму 16-21°.

Завтра у Києві та області мінлива хмарність. Вранці та вдень у Києві та місцями по області короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 18-20°; по області вночі 12-16°, вдень 17-22°.

6-7 жовтня хмарно, часом дощ, вдень невеликий, місцями гроза; температура вночі 8-13°, вдень 12-17°. 7 жовтня мінлива хмарність, без істотних опадів; температура вночі 4-9°, вдень 14-19°. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с.

8-9 жовтня без опадів. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°.