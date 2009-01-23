Тимошенко: Україна скоротить споживання газу

Україна планує мінімум удвічі скоротити споживання природного газу впродовж 2009-2010 рр. Про це повідомила в програмі Шустер Live прем`єр-міністр країни Юлія Тимошенко. За її словами, 80% обігріву використовують "золотий" природний газ замість дешевших джерел тепла.

"Значна кількість котелень мають можливість працювати на мазуті, що значно дешевше. Чому ми споживаємо газ?" - запитала Ю.Тимошенко. За її словами, електричні котельні здатні ефективно використовуватися для зниження перепадів споживання енергії в денний і нічний час, причому устаткування для таких котелень може виготовлятися в Україні. Все це дозволить скоротити ціну опалення і гарячої води для населення.

Ю.Тимошенко повідомила, що в бюджеті на 2009 р. уряд передбачив гроші на програми енергозбереження. За наслідками наради з профільними науково-дослідними установами визначено 7 альтернативних джерел енергії, щодо кожного з яких буде прийнято державну програму.