Нацбанк звинуватив Нафтогаз у підриві валютного ринку

НАК «Нафтогаз України» купив учора на валютному ринку 15 млн. дол. за ціною 8,50 грн. за долар, що негативно вплинуло на ситуацію на валютному ринку.

Про це в ефірі телеканалу «Україна» заявив виконавчий директор Національного банку України з економічних питань Ігор ШУМИЛО.

За його словами, при тому, що офіційний курс НБУ становить 7,7 грн. за дол., «Нафтогаз» дав «негативний сигнал» на валютному ринку.

«Він (НАК «Нафтогаз») вийшов і змінив той тренд, який в останні дні здійснювався», – сказав І.ШУМИЛО.

У відповідь на цю заяву перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО повідомив, що НАК «Нафтогаз» повинен не пізніше понеділка, 26 січня, сплатити за рішенням Лондонського міжнародного суду 30 млн. дол. У разі несплати цієї суми у встановлений термін, зазначив представник НАК, сума зросте до 40 млн. дол.

І.ДІДЕНКО зазначив, що НАК «Нафтогаз» намагався відтермінувати сплату суми, однак цього зробити не вдалося.

«По регуляції Національного банку для того, щоб придбати валюту сьогодні, ми повинні були зробити заявку вчора, однак сьогодні представники «Нафтогазу» спробували пояснити ситуацію і зробити заявку сьогодні, але цього зробити не вдалося. Тому ми вийшли на загальний ринок і були змушені купити валюту за тим курсом, який був», - сказав І.ДІДЕНКО.

У свою чергу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Нацбанк просто відмовився продати валюту «нормально, так, як це потрібно – без виходу на ринок». «Просто відмовився і змусив НАК «Нафтогаз» іти на ринок, а там – ринкова ціна, яку створив Національний банк», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.