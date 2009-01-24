Мера Тисмениці звинувачують у зловживаннях під час повені

Мера міста Тисмениця Івано-Франківської області Ярему ГАЛИГУ відсторонено від виконання службових обов’язків через звинувачення у зловживаннях під час повені.

Як повідомили УНІАН у Тисменицькій міській раді, від виконання обов’язків мера відсторонили вчора на сесії. За це проголосували 19 депутатів міськради, 1 проти, 3 утрималися.

Івано-Франківська обласна прокуратура висунула Я.ГАЛИЗІ звинувачення у зловживанні владою і службовим становищем. На сесії Тисменицької міськради прокурор району Орися МАРЧУК зачитала постанову прокуратури області від 15 січня «Про відсторонення від посади обвинуваченого Тисменицького міського голови Яреми ГАЛИГИ».

«Ярема ГАЛИГА дав незаконну вказівку своїм підлеглим скласти списки потерпілих від минулорічної повені 23-27 липня без обов’язкового попереднього обстеження житлових будинків. Таким чином компенсації отримали 12 мешканців міста Тисмениці, яких не затопило взагалі, а 7 городян отримали не свою грошову допомогу (замість власників пошкоджених осель). Внаслідок неправомірних дій мера держава зазнала збитків на суму 395 тис. грн.», - сказано у постанові прокуратури.

На час досудового та судового слідства 60-річного Я.ГАЛИГУ, якого двічі поспіль обирали мером міста, усунуто від виконання обов’язків, щоб він не мав змоги впливати на свідків під час слідства.

Тисменицька міськрада доручила виконувати обов`язки мера його заступнику Петру СЕНДЕЦЬКОМУ.