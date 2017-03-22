"Київавтодор" відмахується від звинувачень СБУ у мільйонних розкраданнях

«Київавтодор» заявляє, що СБУ неправомірно звинуватила посадовців комунальної корпорації у розкраданні сотень мільйонів гривень. Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київавтодору», на офіційній сторінці Служби безпеки України у Facebook «оприлюднений матеріал про начебто викриття посадовців комунальної корпорації «Київавтодор» у розкраданні сотень мільйонів гривень.

Пост супроводжується «вражаючими» фотографіями, на яких зображено неймовірна кількість купюр та печаток».

«Київавтодор» офіційно заявляє, що «дані фото не мають жодного відношення до корпорації. Зазначаємо, що у адміністративній будівлі корпорації відсутні кабінети з подібною обстановкою (меблями, ремонтом та ін.), які зображені на фотографіях».

Крім того, комунальна корпорація «Київавтодор» звертає увагу всіх представників ЗМІ, що «наразі, згідно з ухвалою Печерського районного суду міста Києва проводиться лише досудове розслідування з метою виявлення і фіксації ймовірних правопорушень, тому звинувачувати посадовців комунальної корпорації «Київавтодор» у розкраданні сотень мільйонів гривень та розглядати це як доведений факт є неправомірним та є грубим порушенням конституційного права України щодо презумпції невинуватості».

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«Цікавий факт: фото оперативних співробітників поруч з корпорацією у форматі PNG, а інші фото з «кабінетів» мають формат JPG», - зауважили у прес-службі «Київавтодору».

Як повідомляв УНІАН, у прес-центрі СБУ сьогодні, 22 березня, заявили, що співробітники спецслужби спільно з працівниками Генпрокуратури викрили посадовців комунальної корпорації «Київавтодор», які привласнили сотні мільйонів гривень.

За повідомленням прес-центру СБУ, правоохоронці встановили, що чиновники привласнювали кошти державного та міського бюджетів, виділених на будівництво і ремонт автошляхів у столиці. Оперативники спецслужби задокументували, що керівники «Київавтодору» за змовою з підприємцями під час тендерів закуповували матеріали та роботи за значно завищеною ціною. Потім гроші перераховували на фіктивні фірми, переводили у готівку та привласнювались організаторами оборудки. Зокрема лише протягом 2016 року зловмисники вивели на рахунки фіктивних структур та привласнили майже 300 млн грн.

Під час низки обшуків в офісах «Київавтодору», на підприємствах-підрядниках, фіктивних структурах та в місцях проживання фігурантів провадження співробітники СБУ вилучили документацію, що підтверджує здійснення протиправних фінансово-господарських операцій, чорнові записи, комп’ютерну техніку, на якій виготовлялись фіктивні фінансово-господарські документи, печатки комерційних структур, задіяних у проведенні оборудок, та майже 4 млн необлікованих гривень, йшлося в повідомленні прес-центру СБУ.