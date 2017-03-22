Порошенко засудив жахливий теракт у Лондоні

21:18, 22 березня 2017
Суспільство
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"Мої думки з жертвами цього страшного акту та їхніми родинами", - написав президент.

Порошенко висловив співчуття родичам жертв теракту / УНІАН

Президент України Петро Порошенко засудив жахливий терористичний акт у Лондоні. Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Засуджую шокуючий жахливий терористичний напад на Вестмінстерському мості. Мої думки з жертвами цього страшного акту та їхніми родинами", - написав президент.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією британського видання The Telegraph, очевидці повідомили, що бачили автомобіль, який врізався у периметр загородження на Вестмінстерському мосту та наїхав на перехожих, залишивши "десятки поранених". Водій після інциденту побіг в бік поліцейських, які охороняли будівлю британського парламенту. Це сталося перед тим, як озброєний чоловік з ножем вчинив напад на офіцера поліції, після чого нападника застрелили.

Внаслідок нападу госпіталізовано щонайменше 20 поранених осіб, четверо людей загинули.

Поліція Лондона вважає напад терористичним актом.

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Теги: #Порошенко#теракт#Лондон