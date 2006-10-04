Уряд розширить список приватизації

Кабінет Міністрів України для виконання плану з надходження коштів від приватизації доручив Фонду державного майна України доповнити перелік господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій яких підлягають продажу у 2006 році.

Про це йдеться в постанові КМУ “Про роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади із забезпечення економічного і соціального розвитку регіонів у січні – серпні 2006 р., виконання Плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці і соціальній сфері та завершення підготовки до роботи в осінньо-зимовий період” від 3 жовтня 2006 року, текст якої розміщено на Урядовому порталі.

Зокрема, в постанові зазначається, що “бюджетний розпис на виконання Державного бюджету України на 2006 рік складено таким чином, що більша частина доходів та видатків припадає на ІV квартал. Таке планування обумовлено нереалістичністю бюджетних показників. Згідно з оперативними даними Державного казначейства, на 24 вересня доходи від приватизації державного майна становили лише 15,8 відсотка річних призначень, або на 1,8 млрд. гривень менше затвердженої суми, недоотримано понад 2,1 млрд. гривень податку на прибуток підприємств...”.

Тому уряд постановив: “Фонду державного майна терміново подати Кабінетові Міністрів України в установленому порядку узгоджений проект рішення Кабінету Міністрів України стосовно доповнення переліку господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій яких підлягають продажу у 2006 році, з метою виконання в повному обсязі завдань з надходження коштів від приватизації до державного бюджету”.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2006 рік» планується, що сума надходжень від приватизації в 2006 році складе 2 млрд. 100 млн. 188 тис. грн.

Фонд державного майна України станом на 1 вересня 2006 року одержав від приватизації 323 млн. 388 тис. грн. (без урахування регіональних відділень).