Для ліквідації наслідків вибухів у Балаклії місцева влада виділила ще 2 мільйони гривень

Для ліквідації наслідків вибухів боєприпасів на артилерійських складах Балаклійська райрада виділила 2 мільйони гривень, повідомляється на офіційному сайті місцевої РДА.

Читайте такожРух залізничного транспорту на станції Балаклія відновлено – голова РДА

"З районного бюджету було виділено додатково 2 млн грн на проведення аварійно-відновлювальних робіт в м. Балаклія та на прилеглих територіях. Кошти будуть спрямовані на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, яка відбулася 23 березня в результаті пожежі на складах боєприпасів, розташованих на території в/ч А1352", — йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що рішення ухвалено на позачерговій сесії райради, яку скликано 26 березня з ініціативи голови РДА Степана Масельського.

Між тим, у ДСНС повідомляють, що станом на 20:00 26 березня на технічній території арсеналу спостерігаються одиночні вибухи боєприпасів періодичністю 1 вибух на 2 години. Радіус розльоту осколків не виходить за межі технічної території арсеналу.

Станом на цю ж годину, піротехнічними підрозділами ДСНС територію міста Балаклія та 9 населених пунктів у зоні надзвичайної ситуації очищено від вибухонебезпечних предметів.

Для ліквідації окремих осередків тління на технічній території арсеналу від Міноборони залучено 3 пожежні танки та інженерна машина розгородження (ІМР). Для підвозу води та заправки пожежних танків від ДСНС України залучено 3 пожежні автоцистерни.

До штабу з НС надійшло 363 заявки щодо виявлення боєприпасів на території міста, які станом нам 20 год. 26 березня відпрацьовані піротехнічними групами ДСНС.