Барель нафти ОПЕК зріс до 42 доларів

Ціна нафтової корзини ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) зріс до 42,5 долара за барель, йдеться в повідомленні організації.

Як передає РІА “Новости”,станом на 26 січня ціна нафтової корзини підвищилася до 42,53 долара за барель проти 40,91 долара в попередній день торгів. Таким чином, зростання склало 1,62 долара.

Рекорд ціни корзини був встановлений 3 липня, коли був досягнутий рівень у 140,73 долара. У грудні один барель нафти ОПЕК коштував у середньому 38,6 долара, у листопаді - 49,75 долара, у жовтні - 69,16 долара, у вересні - 96,85 долара, в серпні - 112,42 долара, в липні - 131,22 долара, в червні - 128,33 долара, в травні - 119,39 долара, в квітні - 105,16 долара, в березні - 99,03 долара, у лютому - 90,64 долара, в січні - 88,35 долара. Середня ціна за підсумками 2008 року склала 94,45 долара за барель.

У березні 2008 року корзина була розширена до 13 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, на сьогодні ціна корзини ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін таких сортів нафти, що видобувається країнами картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Minas (Індонезія), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Термін "корзина ОПЕК" був офіційно введений 1 січня 1987 року.