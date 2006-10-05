Генпрокуратура порушила справу проти суддів Вищого Господарського Суду
Telenor вбачає переслідування
Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти суддів, що винесли рішення на користь норвежців при розгляді позову Telenor до структур російської «Альфа-Груп» в липні цього року.
Про це повідомляє сьогодні газета «Коммерсант-Украина».
«Як випливає з постанови Генеральної прокуратури від 2 жовтня, щодо суддів Вищого господарського суду (ВГС) Миколи КУЗЬМЕНКА, Ігоря ВАСИЩАКА і Михайла МІХАЙЛЮКА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 375 Кримінального кодексу («винесення суддею (суддями) свідомо неправомірного вироку, рішення або постанови»). В ГПУ упевнені, що «колегія суддів... незаконно відмінила постанову Вищого господарського суду від 22 грудня 2006 року», - повідомляє видання.
За інформацією газети, судовою суперечкою між «Сторм» (100% якої належать телекомунікаційній «дочці» «Альфа-Груп» – компанії Altimo) і Telenor Генпрокуратура зацікавилася після звернення до неї народних депутатів Миколи КОВЗЕЛЯ, Валерія КАМЧАТНОГО, Олександра ФЕЛЬДМАНА (всі троє – БЮТ) і Ярослава КЕНДЗЬОРА («Наша Україна»), що вказали на необхідність перевірити червневе рішення ВГС на відповідність закону.
Як стверджує «Коммерсант-Украина», в Telenor порушення кримінальної справи щодо суддів, які розглядали конфлікт з «Стормом», піддали різкій критиці. «Я вбачаю в цьому переслідування суддів, які винесли рішення, яке не подобається «Сторму», - цитує видання слова юридичного радника норвезької компанії Олексій ДІДКОВСЬКИЙ.
«Учасники ринку зазначають, що порушення кримінальної справи – вже другий за останній тиждень випадок, коли держструктури фактично підіграють дочірній структурі російської «Альфи». У вівторок Верховний суд поставив крапку в спорі між «Стормом» і Telenor, задовольнивши позов «Сторму» про зміну статуту «Київстару», - пише видання.
На думку експертів газети, власті активізувалися після візиту в Україну керівника «Альфа-Груп» Михайла ФРІДМАНА і його зустрічей з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.
«Візит керівника «Альфа-Груп» цілком міг зробити держоргани України лояльнішими до інтересів групи. Події на це вказують. Нічого дивного тут не немає, оскільки зацікавленість українських властей в хороших відносинах з «Альфою» очевидна: інвестиції цієї групи в українські проекти найближчими роками можуть становити мільярди доларів», - цитує видання слова начальника аналітичного управління «Трійка Діалог Україна» Андрія БОГДАНОВА. У самій «Альфа-Груп» ці припущення коментувати не стали, вказавши, що телекомунікаційні проекти на зустрічі не обговорювалися.
Як повідомлялося, суперечка між російською і норвезькою компаніями з приводу статуту «Київстару» триває вже майже два роки. Йдеться про право основних акціонерів “Київстар” на рівне представництво в раді директорів компанії й ухвалення рішень на основі консенсусу. Зараз відповідно до статуту «Київстару» Telenor має в раді директорів компанії 5 з 9 голосів, «Сторм» - 4.
22 грудня 2005 року Вищий господарський суд України визнав ряд пунктів статуту АТ «Київстар» такими, що не відповідають законодавству.
13 червня 2006 року Telenor подав у ВГСУ клопотання.
27 червня 2006 року ВГСУ, “виходячи з нових обставин», що відкрилися”, викладеними в клопотанні норвезької сторони, відмінив власне рішення від 22 грудня 2005 року.
Норвезька компанія Telenor володіє 56,52% акцій українського оператора мобільного зв`язку "Київстар". ТОВ "Сторм" (контролюється через російську компанію Altimo "Альфа-Груп" (Росія) володіє 43,48% акцій «Київстар».