Генпрокуратура порушила справу проти суддів Вищого Господарського Суду

Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти суддів, що винесли рішення на користь норвежців при розгляді позову Telenor до структур російської «Альфа-Груп» в липні цього року.

Про це повідомляє сьогодні газета «Коммерсант-Украина».

«Як випливає з постанови Генеральної прокуратури від 2 жовтня, щодо суддів Вищого господарського суду (ВГС) Миколи КУЗЬМЕНКА, Ігоря ВАСИЩАКА і Михайла МІХАЙЛЮКА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 375 Кримінального кодексу («винесення суддею (суддями) свідомо неправомірного вироку, рішення або постанови»). В ГПУ упевнені, що «колегія суддів... незаконно відмінила постанову Вищого господарського суду від 22 грудня 2006 року», - повідомляє видання.

За інформацією газети, судовою суперечкою між «Сторм» (100% якої належать телекомунікаційній «дочці» «Альфа-Груп» – компанії Altimo) і Telenor Генпрокуратура зацікавилася після звернення до неї народних депутатів Миколи КОВЗЕЛЯ, Валерія КАМЧАТНОГО, Олександра ФЕЛЬДМАНА (всі троє – БЮТ) і Ярослава КЕНДЗЬОРА («Наша Україна»), що вказали на необхідність перевірити червневе рішення ВГС на відповідність закону.

Як стверджує «Коммерсант-Украина», в Telenor порушення кримінальної справи щодо суддів, які розглядали конфлікт з «Стормом», піддали різкій критиці. «Я вбачаю в цьому переслідування суддів, які винесли рішення, яке не подобається «Сторму», - цитує видання слова юридичного радника норвезької компанії Олексій ДІДКОВСЬКИЙ.

«Учасники ринку зазначають, що порушення кримінальної справи – вже другий за останній тиждень випадок, коли держструктури фактично підіграють дочірній структурі російської «Альфи». У вівторок Верховний суд поставив крапку в спорі між «Стормом» і Telenor, задовольнивши позов «Сторму» про зміну статуту «Київстару», - пише видання.

На думку експертів газети, власті активізувалися після візиту в Україну керівника «Альфа-Груп» Михайла ФРІДМАНА і його зустрічей з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Візит керівника «Альфа-Груп» цілком міг зробити держоргани України лояльнішими до інтересів групи. Події на це вказують. Нічого дивного тут не немає, оскільки зацікавленість українських властей в хороших відносинах з «Альфою» очевидна: інвестиції цієї групи в українські проекти найближчими роками можуть становити мільярди доларів», - цитує видання слова начальника аналітичного управління «Трійка Діалог Україна» Андрія БОГДАНОВА. У самій «Альфа-Груп» ці припущення коментувати не стали, вказавши, що телекомунікаційні проекти на зустрічі не обговорювалися.

Як повідомлялося, суперечка між російською і норвезькою компаніями з приводу статуту «Київстару» триває вже майже два роки. Йдеться про право основних акціонерів “Київстар” на рівне представництво в раді директорів компанії й ухвалення рішень на основі консенсусу. Зараз відповідно до статуту «Київстару» Telenor має в раді директорів компанії 5 з 9 голосів, «Сторм» - 4.

22 грудня 2005 року Вищий господарський суд України визнав ряд пунктів статуту АТ «Київстар» такими, що не відповідають законодавству.

13 червня 2006 року Telenor подав у ВГСУ клопотання.

27 червня 2006 року ВГСУ, “виходячи з нових обставин», що відкрилися”, викладеними в клопотанні норвезької сторони, відмінив власне рішення від 22 грудня 2005 року.

Норвезька компанія Telenor володіє 56,52% акцій українського оператора мобільного зв`язку "Київстар". ТОВ "Сторм" (контролюється через російську компанію Altimo "Альфа-Груп" (Росія) володіє 43,48% акцій «Київстар».