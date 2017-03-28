В Україні вперше продали пам'ятник Леніну
16:24, 28 березня 2017Суспільство
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Пам'ятник Леніну у місті Чоп продали за понад 250 тисяч гривень.
Пам'ятник Леніну у Чопі пішов з молотка / pmg.ua
Вперше в Україні проведено аукціон, на якому було продано скульптуру Леніна. У торгах взяв участь один учасник, який купив об’єкт за початковою вартістю, повідомили у прес-службі міської ради Чопа Закарпатської області.
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Скульптуру передано у право користування, а бюджет міста поповнився на 253 тисячі 931 грн.
Раніше ЗМІ повідомляли, що придбанням скульптури Леніна у Чопі зацікавився антиквар з Угорщини. У Будапешті є музей радянських пам'ятників, й пам'ятник радянському вождю може стати одним з експонатів.
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