Залізниці бракує пасажирів

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) змінює графік руху деяких потягів через зменшення пасажиропотоку. Про це повідомила УНІАН прес-служба ПЗЗ.

Зокрема, потяг № 42-58/41-57 сполученням Київ-Чернігів-Москва з 29 січня 2009 року вирушатиме з Києва через день замість щоденного курсування. З Москви до Києва потяг вирушатиме по парних числах місяця в період з 2 по 28 лютого 2009 року.

З 30 січня 2009 р. також через день з Хмельницького і Житомира вирушатиме потяг № 56/55 Хмельницький-Житомир-Москва, а з Москви – з 3 лютого по 1 березня 2009 року - по непарних числах місяця.

Потяг № 90/89 Жмеринка-Москва з 29 січня 2009 року із Жмеринки і Хмельницького до Москви слідуватиме через день по непарних днях, у зворотному напрямку – з 2 по 28 лютого 2009 року - по парних.

Вводяться також інші зміни.

Як наголошується в повідомленні, Південно-Західна залізниця контролюватиме пасажиропотік і змінюватиме графік руху потягів залежно від популярності маршрутів.