Через скорочення рекламних проектів у 2009 році внаслідок фінансово-економічної кризи в Україні станеться суттєве скорочення ринку ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз висловив учора на прес-конференції аналітик ГО “Інтерньюз-Україна” Віталій МОРОЗ.

“Очікується, що у 2009 році загальний обсяг рекламного ринку в Україні скоротиться на 40-50%. Оскільки доходи ЗМІ на 70% залежать від реклами, відповідно, ринок ЗМІ в 2009 році зазнає скорочень”, - сказав В.МОРОЗ.

За його прогнозами, в результаті “оптимістичного сценарію” скорочення на радіо досягне 25%, на телебаченні та інтернет виданнях – по 20%, а найскладнішим рік буде для друкованих ЗМІ, які можуть скоротитися на 35%.

Інший експерт, головний редактор журналу “Телекритика” Євген МІНКО зазначив, зокрема, що скорочення друкованих ЗМІ є загальносвітовою тенденцією і Україна тут не є виключенням, хоча великих масштабів це явище у нас ще не набуло. На його думку, взагалі поки що зарано говорити про якісь конкретні цифри втрат в медіа через зменшення реклами, оскільки ще не всі компанії сформували рекламні бюджети на 2009 рік. До того ж, вважає Є.МІНКО, позитивно вплинути на фінансове становище вітчизняних ЗМІ можуть майбутні вибори.

Зі свого боку, член комітету Київської незалежної медіа-профспілки Михайлина СКОРИК повідомила, що хоча вже й фіксуються випадки звільнення журналістів, вони ще не масові. За її словами, наразі вимушені скорочення частіше відбуваються на телеканалах, де скорочуються малоприбуткові проекти і люди позбавляються роботи.

Щодо перспектив майбутньої президентської виборчої кампанії, то М.СКОРИК теж вважає, що вона певним чином допоможе, але політичні сили почнуть вклади кошти у власну рекламу не раніше, ніж на початку літа. До цього часу, прогнозує вона, політики збиратимуть гроші, бо вони теж постраждали від кризи. Тому, переконана представкник медіа-профспілки, “наступні три місяці будуть найважчими для журналістів з точки зору їх благополуччя”.