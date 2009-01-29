Долар на міжбанку стабілізувався на рівні 7,78/7,80 грн

Сьогодні на українському міжбанку ціни на американську валюту, після вчорашнього падіння, знову стабілізувалися.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги по долару США відкрилися котируваннями 7,80/7,88 грн., до 12:00 звузився спред - 7,8050/7,8300 грн. До закриття цінові рівні знизилися до 7,78/7,80 грн. за 1 долар.

О 14:20 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2205/0,2260 грн., а до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2215/0,2240 грн. До закриття торгів ціни знизилися до 0,2205/0,2230 грн. У Росії курс долар-рубль знову зріс і становив 34,8450 (+1,4350) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3070/1,3072 дол. США, а до 14:30 зросли до 1,3125/1,3127 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1805/10,3150, до 12:00 ціни пішли вниз 10,1680/10,2310. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH піднялися до 10,1970/10,2535.