Спецназівець... пробачте, священик побив директора хлібозаводу

Протоієрей Олег (КОЗЛОВ), який раніше служив Благочинним Ренійського округу Одеської митрополії, побив директора місцевого хлібозаводу Сергія АРАБАДЖІ.

Заяву про це подав до Ренійського райвідділу міліції сам постраждалий, вимагаючи притягнути священнослужителя Української православної церкви Московського партріархату до відповідальності за скоєне.

Як стверджує С.АРАБАДЖІ, з протоієреєм він випадково зустрівся в заміському кафе, де виникла сварка, під час якої священик “накинувся на нього з кулаками, заподіявши розлад здоров`я».

Як повідомили УНІАН в райвідділі міліції, раніше священнослужитель О.КОЗЛОВ проходив службу в загоні спецпризначення і вже встиг «застосувати навики спецназівця» до екс-мера міста Рені і головного інженера Ренійського річкового порту. Після цього О.КОЗЛОВА перевели на службу в інший населений пункт регіону.