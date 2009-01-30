В Іллічівському порту протестують проти зміни керівництва

В Іллічівському морському торговому порту, попри пізній час, перебувають більше тисячі працівників порту. Це не нічна зміна. Як повідомив УНІАН голова профкому підприємства Сергій Бризгалов, люди блокують підприємство, щоб «не допустити його рейдерського захоплення за допомогою зміни керівництва».

Як уже повідомлялося, 29 січня міністр транспорту Йосип Вінський видав наказ про звільнення з посади директора порту Геннадія Скворцова.

Як повідомив інформаційний портал «Транспортний бізнес», підставою для цього стала доповідна записка першого заступника директора департаменту морського і річкового транспорту («Укрморрічфлоту») Миколи Верещаки від 27 січня. На підставі цієї записки був складений акт перевірки, датований 29 січня, і відразу ж начальник порту був звільнений.

Сам Скворцов повідомив «Транспортному бізнесу», що офіційно про це рішення міністра ще нічого не знає. Він також нічого не знає про доповідну М.Верещаки і викладені в ній факти. «При цьому в порту з середини січня іде планова перевірка ГоловКРУ, але комісія ще не закінчила роботу і, відповідно, поки немає акту цієї перевірки, ніяких формальних причин в чомусь звинувачувати керівництво порту також немає», заявив він.

За словами С.Бризгалова, працівники підприємства вийшли висловити свою позицію. Вона полягає в тому, що з призначенням на посаду Г.Скворцова порт почав працювати стабільно й ефективно. Керівник профкому навів цифри - чистий дохід зріс з 463 млн. грн. в 2007 р. до 757 млн. грн. торік, чистий прибуток збільшився з 40 млн. грн. до 110 млн. грн., тобто, більш, ніж удвічі, зростання зарплати склало 55%.

Працівники підприємства пропустили на підприємство заступника міністра Володимира Работнєва, але заблокували вхід до порту новопризначеному директорові Андрію Єгорову. За словами Сергія Бризгалова, працівники порту готові вислухати представника міністерства і мають намір довести, що «ефективний керівник не може бути зміщений на догоду будь-кому-небудь, без законних на це підстав».