Вінський звільнив начальника Іллічівського морського порту

18:46, 29 січня 2009
Політика
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Каже, за невиконання контракту

Геннадія СКВОРЦОВА звільнено з посади начальника Іллічівського морського торгового порту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку, відповідний наказ сьогодні підписано міністром транспорту Йосипом ВІНСЬКИМ.

Як уточнили в прес-службі, звільнення відбулося через невиконання Г.СКВОРЦОВИМ умов контракту.

 

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