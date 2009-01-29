Вінський звільнив начальника Іллічівського морського порту

Каже, за невиконання контракту

Геннадія СКВОРЦОВА звільнено з посади начальника Іллічівського морського торгового порту. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку, відповідний наказ сьогодні підписано міністром транспорту Йосипом ВІНСЬКИМ. Як уточнили в прес-службі, звільнення відбулося через невиконання Г.СКВОРЦОВИМ умов контракту.

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