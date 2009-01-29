Вінський звільнив начальника Іллічівського морського порту
18:46, 29 січня 2009Політика
1275 0
Каже, за невиконання контракту
Геннадія СКВОРЦОВА звільнено з посади начальника Іллічівського морського торгового порту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку, відповідний наказ сьогодні підписано міністром транспорту Йосипом ВІНСЬКИМ.
Як уточнили в прес-службі, звільнення відбулося через невиконання Г.СКВОРЦОВИМ умов контракту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter