Світові ціни на нафту виявили різну динаміку

Ціни в межах 41,44-45,4 долара

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 29 січня на провідних нафтових біржах підвищилися в Лондоні і знизилися в Нью-Йорку. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,40 (+0,50) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 41,44 (-0,72) дол./бар.

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