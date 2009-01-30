"Богдан" згоден освоїти ринок вагонів метро

Комунальне підприємство “Київський метрополітен” підписало з корпорацією «Богдан» Меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє прес-служба “Київського метрополітену”, зазначивши, що підприємство зацікавлене у появі вітчизняних виробників сучасних вагонів метро, а корпорація «Богдан», у свою чергу, - в освоєнні виробництва вагонів метрополітену з метою виходу з цією продукцією на ринок.

За даними прес-служби, сторони домовились сприяти одна одній в розвитку вітчизняного вагонобудування, зокрема, проводити технічні консультації з залученням фахівців сторонніх організацій з метою відпрацювання технічних вимог на виробництво вагонів метрополітену, проводити консультації стосовно залучення коштів сторонніх організацій, а також надавати консультативну допомогу виробнику вагонів для проведення випробувань та сертифікації вагонів.

Окрім цього, сторони домовились до березня ц.р. розробити та підписати програму дій з реалізації даного Меморандуму.

Довідка УНІАН. У столичному метрополітені використовуються вагони російського виробництва. Лише цього року на Сирецько-Печерській лінії “Київського метрополітену” почав курсувати новий сучасний потяг виробництва ВАТ “Крюківський вагонобудівний завод” (м. Кременчуг), який два роки проходив випробування в столичній підземці.