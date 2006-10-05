Сьогодні увечері київська міліція затримала двох підозрюваних у вбивстві співробітника “5 каналу” Євгена Опанасюка.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України в м.Києві, обидва затримані - жителі м.Бровари Київської області, обидва 1982 року народження і навчаються в Києві. При цьому один з них навчається на одному факультеті з покійним (четвертий курс заочного відділення юридичного факультету Київського національного економічного університету).

Як зазначили у ЦГЗ, для затримання підозрюваних співробітникам міліції знадобилося чотири години з моменту скоєння злочину. Обох затримали за їхнім місцем проживання в Броварах.

За попередніми даними, зі слів затриманих, у однокурсника потерпілого приблизно 3-4 місяці тому виник з ним конфлікт. Щоб з’ясувати стосунки, він вирішив для під страховки взяти свого товариша – студента іншого вузу, який у минулому займався боксом. Є.Опанасюка вони зустріли у вестибюлі одного з корпусів навчального закладу, куди прийшли заздалегідь. Однокурсник співробітника “5 каналу”, побачивши останнього, підійшов до нього і без будь-яких пояснень почав бити. До бійки приєднався і його товариш. В ході конфлікту знайомий загиблого дістав ніж і завдав ним 7 ударів, після чого обидва нападники зникли з місця злочину.

Наразі всі обставини та причини злочину з’ясовуються. Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за ст.115 “Навмисне вбивство” Кримінального кодексу України.