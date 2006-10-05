Ющенко як гарант прав і свобод громадян стане на заваді популізму

Європейський банк реконструкції та розвитку цього і наступного року планує на 50% збільшити фінансування своїх проектів в Україні. Про це повідомив президент ЄБРР Жан ЛЕМ’ЄР під час сьогоднішньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, головні теми зустрічі – продовження і розширення проектів ЄБРР в Україні, система колективної енергетичної безпеки Європи та продовження роботи над об’єктом «Укриття» в Чорнобилі.

Говорячи про збільшення фінансування проектів в Україні, Ж.ЛЕМ’ЄР зазначив, що йдеться, зокрема, про впровадження енергозберігаючих технологій, реабілітацію старих потужностей (ТЕЦ, ГРЕС, дрібних електростанцій), муніципальні проекти, а також проекти розбудови транспортної мережі України.

Ж.ЛЕМ’ЄР зазначив, що «з’являються нові перспективи співпраці з приватним сектором України, що, у свою чергу, дозволить збільшити кількість робочих місць в Україні».

ЄБРР також розглядає можливості спільної роботи над українськими проектами разом з Європейським інвестиційним банком.

Президент України, зі свого боку, висловив задоволення рівнем співпраці з ЄБРР на даному етапі. Глава держави запевнив, що він як гарант прав і свобод громадян стане на заваді популізму, особливо в економічній та фінансовій політиці держави, якщо такий з’явиться. Він також засвідчив незмінність зовнішньополітичного курсу України в напрямку євроінтеграції та висловив своє бачення спільної енергетичної безпеки Європи та України.

Крім того, В.ЮЩЕНКО запропонував Ж.ЛЕМ’ЄРУ провести у 2009 р. у Києві щорічні збори ЄБРР.

У розмові з української сторони також узяли участь глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, перший заступник глави Секретаріату Арсеній ЯЦЕНЮК.

З боку ЄБРР були присутні директор Бізнес-групи Олів’є ДЕКАМП та директор в Україні, голова Представництва ЄБРР Камен ЗАХАРІЄВ.

На п’ятницю, 6 жовтня, заплановано другий раунд переговорів Президента України з президентом ЄБРР.