Тимошенко: зараз розмитнюється 11 млрд. кубометрів газу

На сьогодні на митниці проходить розмитнення газу, що належав раніше «РосУкрЕнерго», на користь НАК «Нафтогаз України».

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Зараз газ розмитнюється», - заявила прем`єр.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що розрахунок за цей газ з «Газпромом» у розмірі 1,7 млрд. дол. вже проведено коштами, одержаними від «Газпрому» за транзит газу через територію України.

«Ми за цей газ заплатили за рахунок транзиту. У нас є гроші, які «Газпром» платить за транзит, а ми цими грошима розрахувалися за цей газ», - уточнила прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня тодішній голова Державної митної служби України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що митниця не може розмитнити 11 млрд. кубометрів газу, які зберігаються в українських ПСГ, оскільки, згідно з документами, власником цього газу є “РосУкрЕнерго”.

У свою чергу прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО наполягала, що Державна митна служба має здійснити митне оформлення 11 млрд. кубометрів газу, який НАК «Нафтогаз» придбав у ВАТ «Газпром» і який вже знаходиться в українських газових сховищах.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня газовим контрактом з Росією, Україна за спеціальною ціною в 153,9 долара за тисячу кубометрів мала викупити 11 млрд. куб. м газу, який зберігається в українських газових сховищах, але не належить державі.