Погода на вихідні

7 жовтня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність. У західних, північних областях, вночі і в Криму та Призов’ї без опадів; на решті території пройде короткочасний дощ, подекуди гроза. Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер північно-східний, у західних областях південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, у південній частині та східних областях 12-17°; вдень 15-20°, в Криму та Призов’ї 20-25°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

8-9 жовтня буде хмарно з проясненнями. У східних областях, Криму та Призов’ї місцями пройдуть короткочасні дощі, окремі грози; в західних, 9 жовтня і в північних та місцями центральних областях - невеликий дощ; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний з переходом у північній половині країни на західний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, в південній частині 9-14°, в Криму до 17°; вдень 14-19°, на півдні до 22°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°. 10-11 жовтня переважно без опадів. Температура вночі 3-9° тепла, на півдні до 12°; вдень 13-19°, у південній частині до 22°.

У м.Києві та столичній області 7 жовтня утримається мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 9-11°, вдень 17-19°; по області вночі 6-11°, вдень 15-20°.

8-9 жовтня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише вночі 9 жовтня очікується невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний з переходом на західний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°.

10-11 жовтня - без істотних опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.