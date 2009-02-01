Мерія Чернівців вирішила не опалювати школи у вихідні дні

Мерія Чернівців з метою економії газу вирішила не опалювати у вихідні дні школи, які мають власні котельні.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі Чернівецької міськради, щосуботи та щонеділі у школах знижуватимуть тиск газу до рівня, щоб лише працювала система. У ніч на понеділок тиск газу збільшуватимуть, щоб на ранок забезпечити температуру у класах не нижче 20 градусів тепла.

Режим економії газу під час вихідних днів у Чернівцях запроваджують у 24-х школах, які мають власні котельні. Тиск газу в шкільних котельнях знижуватимуть лише за умови, що не буде сильних морозів. З пониженим тиском газу у вихідні працюватимуть і котельні дошкільних установ.

Режим економного опалення у закладах освіти Чернівців запроваджено у зв’язку з тим, що у цьому році бюджетні видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг скорочено на 20%.