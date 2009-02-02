Тимошенко проведе нараду щодо розміру транспортного збору

2 лютого, о 10.30 прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе нараду щодо визначення розміру транспортного збору.

Як повідомляє Урядовий портал, вхід до Будинку уряду – з вулиці Грушевського, 12/2, 1-й, 3-й під`їзди, 7 поверх, Малий зал.

З 10 січня в Україні у кілька разів були збільшені ставки транспортного збору для власників легкових автомобілів з об`ємом двигуна понад 2,2 тис. куб. см, що спричинило критику і протести.

Пізніше перший віце-прем`єр Олександр Турчинов за ініціативою Держкомпідприємництва і Ради підприємців при Кабміні доручив підготувати документпро зниження ряду ставок.