Тимошенко проведе нараду щодо розміру транспортного збору
07:09, 02 лютого 2009Суспільство
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Старе рішення викликало критику і протести
2 лютого, о 10.30 прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе нараду щодо визначення розміру транспортного збору.
Як повідомляє Урядовий портал, вхід до Будинку уряду – з вулиці Грушевського, 12/2, 1-й, 3-й під`їзди, 7 поверх, Малий зал.
З 10 січня в Україні у кілька разів були збільшені ставки транспортного збору для власників легкових автомобілів з об`ємом двигуна понад 2,2 тис. куб. см, що спричинило критику і протести.
Пізніше перший віце-прем`єр Олександр Турчинов за ініціативою Держкомпідприємництва і Ради підприємців при Кабміні доручив підготувати документпро зниження ряду ставок.
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