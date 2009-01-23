Турчинов доручив терміново знизити ставку транспортного збору

Перший віце-прем‘єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив негайно розробити проект змін до законодавства щодо зниження ставки транспортного збору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, відповідне доручення він дав учора під час наради з питань оподаткування за участю міністра фінансів, міністра економіки та голів ДПА, Держкомпідприємництва і Ради підприємців при Кабміні.

За словами О.ТУРЧИНОВА, цей законопроект має бути розглянутий вже на наступному засіданні Кабінету міністрів і переданий до розгляду Верховною Радою вже на першому пленарному тижні нової сесії.

„За всіма позиціями – і за віком автомобіля, і за об’ємом його двигуна – ставки буде знижено”, - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

За словами першого віце-прем’єр-міністра, за чинними ставками, які вступили в дію нещодавно, транспортний збір стягуватися не буде.