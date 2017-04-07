Суд сьогодні оголосить вирок бійцям роти "Торнадо" за злочини в зоні АТО

Оболонський районний суд м.Києва сьогодні має оголосити вирок 12 колишнім бійцям розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо», які в зоні проведення АТО скоїли низку тяжких злочинів проти особи.

Як передає кореспондент УНІАН, для забезпечення охорони порядку, щоб не допустити будь-яких провокацій, вжито безпрецедентних заходів, зокрема, біля суду виставлено кілька кордонів поліції та Національної гвардії, а безпосередньо в суді сьогодні оголошено неробочий день.

Оголошення вироку має розпочатись о 10.00.

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Як повідомлялося, 17 червня 2015 року суд заарештував ряд бійців роти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».

19 серпня 2016 року на черговому засідання суду один з обвинувачуваних екс-бійців «Торнадо» Юрій Шевченко частково визнав свою провину.