У Києві буде 14° морозу

В Україні 3 лютого спостерігатиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень в Карпатах та на Закарпатті - невеликі опади. Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 5-10° морозу, у північних, Полтавській та Харківській областях - 12-17°, на півночі Лівобережжя - 18-23° морозу; вдень - 3-8° морозу, у південних областях - від 1° морозу до 4° тепла; в Криму та на Закарпатті вночі - 1-6° морозу, вдень - 2-7° тепла.

У Київській області мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17° морозу, вдень - 3-8° морозу.

У Києві без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі - 12-14° морозу, вдень - 4-6° морозу.