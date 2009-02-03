Росія виділить Білорусі 1 млрд. доларів

З метою надання підтримки білоруській економіці Росія може надати Білорусі найближчим часом другий транш російського держкредиту розміром 1 млрд. доларів. Перший транш також у 1 млрд. дол. було перераховано в листопаді 2008 року.

Таке рішення планується ухвалити на засіданні держради Союзної держави, яке відбудеться сьогодні в Москві, повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у прес-службі Кремля.

До порядку денного засідання держради увійшли ключові питання двосторонньої інтеграційної співпраці, перш за все в торговельно-економічній і фінансовій сферах, у паливно-енергетичному комплексі, військовій і військово-технічній галузі.

Центральною темою засідання стане комплекс узгоджених зусиль із мінімізації збитків від світової фінансово-економічної кризи для економік Росії та Білорусі. Планується схвалити відповідний План спільних дій урядів двох країн.

Також у ході засідання планується підписати міждержавну Угоду про спільну охорону зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі й створення Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони Росії та Білорусі.

Крім того, в ході завтрашнього засідання держради буде підписано Протокол про обмін грамотами про ратифікацію міждержавної Угоди про забезпечення рівних прав громадян Росії та Білорусі на свободу пересування, вибір місця перебування й проживання на територіях держав-учасників Союзної держави. Цей документ, зокрема, дозволить громадянам перебувати на території іншої союзної держави без реєстрації або постановки на міграційний облік протягом 30 днів.

Членами держради є глави держав і урядів, а також голови палат парламентів Росії та Білорусі.