Київ позичив з "Арени Львів" 7 тисяч крісел для глядачів "Євробачення" (фото)

У Львові зі стадіону «Арена Львів» демонтували 7 тис. крісел з глядацьких трибун та перевезуть їх до Києва, де встановлять на трибунах Міжнародного виставкового центру на час проведення «Євробачення».

Про це повідомив кореспонденту УНІАН комерційний директор стадіону «Арена Львів» Олексій Семенюк.

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За його словами, демонтаж крісел розпочався 8 квітня, а сьогодні, 10 квітня, його вже завершено.

Крісла партіями відправляють до Києва, а після завершення «Євробачення» їх повернуть на львівський стадіон.

Загалом, на «Арені Львів» 34 тис. 700 крісел на глядацьких трибунах. За оренду крісел «Арена Львів» отримає 500 тис. грн.

Як відомо, головною ареною «Євробачення-2017» у Києві стане Міжнародний виставковий центр на Лівому березі. Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, фінал - 13 травня.