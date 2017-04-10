Вінниця лідирує за якістю життя і взаємодією з місцевою владою - опитування

При дослідженні враховувалася задоволеність жителів міст якістю надання послуг у 22 сферах (міська інфраструктура, безпека, медицина, освіта, задоволеність місцевою владою тощо). Вінниця вже третій рік поспіль у рейтингу серед 24 міст України визнана найкомфортнішим містом, повідомляє сайт Вінницької міськради.

Як і в минулі роки, Вінниця є лідером щодо якості обслуговування та надання послуг. Далі у трійці лідерів Харків та Луцьк. Серед сфери послуг, в цілому, опитані мешканці різних міст найкраще оцінювали роботу закладів торгівлі, дитячих садків, закладів освіти та культури, публічних парків, а також якість водопостачання та вивозу сміття.

Вінниця стала лідером по якості транспортної інфраструктури та у зручності пересування всіма видами громадського транспорту, а також по якості доріг і тротуарів, роботи медичних закладів. Вінничани також визнали своє місто найкращим щодо роботи закладів освіти і культури. Беззаперечним лідером Вінниця стала в оцінці доступності міста для людей з обмеженими фізичними можливостями. Збором сміття, якістю послуг з опалення та водовідведення, вуличного освітлення, а також, дворових територій і публічних просторів. Спортивні заклади найкращими визнають жителі Луцька та Вінниці. Фактично у кожній з 22 оцінюваних сфер життя Вінниця увійшла в трійку лідерів.

За рік переважно зріс рівень задоволеності співпраці громадян з місцевою владою за усіма критеріями (ставлення представників місцевої влади до громадян, час очікування, якість отримання послуг, рівень компетентності, простота і зрозумілість рішень та порад посадовців). Лідером серед міст за якістю співпраці органів місцевої влади з громадянами за усіма критеріями є Вінниця. Соціологи також відмічають, що за останні два роки вінничани почали частіше звертатись до місцевої влади.

По містах зросла також кількість позитивних оцінок за критеріями управління містом міською владою (демонструє прозорість діяльності, високу якість документообігу, залучення інвестицій у місцеву економіку, покращення іміджу міста та громадської безпеки, збереження та примноження переваг міста). Лідерські позиції за критеріями управління містом переважно посіли Вінниця, Івано-Франківськ, Ужгород, Тернопіль та Хмельницький.

«Ні для кого не секрет, що соціологічна група «Рейтинг» і Міжнародний республіканський інститут, достатньо ефективно та об'єктивно проводять свої дослідження. Цьогорічне опитування - це теж сигнал для інвесторів, в тому числі і для міжнародних партнерів з точки зору розуміння, як розвиваються міста в Україні. Якщо говорити про Вінницю, то з одного боку – це гордість, а з іншого – велика відповідальність, адже цю високу планку потрібно тримати і «не розслаблятися», – каже Вінницький міський голова Сергій Моргунов. – Якщо говорити про сам рейтинг, то він визначався по двадцяти двох критеріях, починаючи від соціальної сфери і закінчуючи промисловістю. І кожну з цих сфер потрібно належним чином розвивати та підтримувати. Це командна робота. Тож далі нам багато є над чим працювати, щоб утримувати цю позицію».

За даними опитування більшість респондентів пишаються містами, у яких проживають. Для вінничан гордістю міста є якісні побутові умови для життя, привабливість міста для туристів, а також збереження культури і традицій країни і регіону. Також організатори дослідження констатують, що в порівнянні з 2015 роком, коли муніципальне дослідження було проведено вперше, серед мешканців Вінниці спостерігається зростання позитивної оцінки стану справ як в Україні загалом (з 16% у 2015 до 29% у 2017), так і на місцевому рівні (з 37% у 2015 до 54% в 2017 році).

Для довідки:

Третє Всеукраїнське муніципальне опитування проводилося протягом січня-березня 2017 року. Серед 24 міст, які увійшли до дослідження, переважна більшість – це обласні центри, у Донецькій області опитування проведено у Маріуполі, у Луганській – Сєвєродонецьку, в Криму дослідження не проводилися. Загалом у кожному з міст респондентами стали по 800 людей. Опитування проводилось за допомогою face-to- face інтерв’ю. Загальна вибірка – 19 200 інтерв’ю. Цільова аудиторія – постійні жителі України віком від 18 років і старше. Вибірка є репрезентативною для населення міст по віку і статі. Для процедури відбору респондентів були використані випадковий маршрут і правило дня народження. Статистична похибка для кожного міста не перевищує + 3,5%.

Опитування було профінансовано Урядом Канади, його проводила Соціологічна група «Рейтинг» від імені Міжнародного республіканського інституту (IRI).