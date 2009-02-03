Експерт стверджує, що Черновецький підмінив тарифи на ЖКГ

Нові житлово-комунальні тарифи в Києві є недоцільними, економічно необґрунтованими та введені незаконно, вважає директор Центру «Інститут міста» Олександр СЕРГІЄНКО.

У переданому УНІАН коментарі він відзначає, що «є чисто формальні ознаки, за якими розпорядження Київської міської державної адміністрації є незаконними – вони не погоджені в Антимонопольному комітеті України та не зареєстровані в Київському міському управлінні юстиції”, – пояснює експерт. Крім того, зазначає О.СЕРГІЄНКО, “для малозабезпечених верств населення збережено старий рівень тарифів, а для всіх інших – встановлено новий, що явно суперечить конституційним положенням щодо рівності прав громадян».

Відповідно до чинного законодавства соціальний захист малозабезпечених сімей здійснюється через надання житлових субсидій. З іншого боку, перелік категорій таких сімей розпорядженням не встановлено, що дає КМДА великий простір для маніпуляцій.

Експерт нагадує, що 30 січня на сайті газети «Хрещатик» оприлюднено підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги для населення. Вартість опалення зростає в 1,5 рази, водопостачання – в 1,8, водовідведення – в 2,5 рази. Вартість послуг утримання будинків та при будинкових територій також зростає, але окремо для кожного будинку. Це лише перший етап підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, наступний має відбуватися 1 квітня ц.р.

«Жодних розрахунків так званого «економічно обґрунтованого» рівня міськдержадміністрація не дає, більше того, опубліковані 15 січня ц.р. на сайті КМДА проекти цих розпоряджень показували зовсім інші розміри. Вартість опалення мала зрости лише на 30%, водопостачання – на 60%, водовідведення – в 2 рази, – продовжує О.СЕРГІЄНКО. – Пропозиції щодо цих проектів КМДА обіцяла приймати до… 14 лютого, натомість підмінила цифри та передчасно ввела в дію інші тарифи».

Відповідно до чинного законодавства проект регуляторного акту, який має важливе соціальне значення, має бути опублікований за місяць до його затвердження і будь-які зміни вимагають окремого розгляду, наголошує директор “Інституту міста”.

«Однак головне питання – чи зможе населення оплачувати такі високі тарифи? Саме тому закон «Про житлово-комунальні послуги» передбачає можливість їх встановлення нижче собівартості – з покриттям різниці за рахунок бюджету. Очевидно, що в бюджеті, недовиконаному на 5 млрд. грн.., коштів немає, а подумав ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, чи є вони у людей? – запитує експерт. – Адже всі доплати і премії вчителям, лікарям, соціальним працівникам та іншим бюджетникам – скасовано».

На думку О.СЕРГІЄНКО житлово-комунальні тарифи мають бути компромісом між економічними вимогами виробництва послуг та можливістю людей сплачувати за них, оскільки люди роблять це добровільно, а примусити їх платити – неможливо.