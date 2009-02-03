Долар на міжбанку трохи присів

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9800/8,0950 грн., до 11:10 ціни піднялися до 8,02/8,12 грн., а до 12:00 відкотилися до рівня 7,9850/8,0400 грн. На час закриття цінові рівні досягли значень 7,9600/7,9950 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,о 15:40 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2180/0,2235 грн., а до 11:10 ціни підвищилися до 0,2190/0,2240 грн., а до 12:00 знизилися до 0,2180/0,2210 грн. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2175/0,2200 грн. У Росії курс долар-рубль продовжує зростати – 36,2374 (+0,1324) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2800/1,2910 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2450/10,4225 грн., до 11:10 ціни пішли вгору - 10,2810/10,4395 грн., а до 12:00 впали до 10,2250/10,3255 грн. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 10,2265/10,3015 грн.