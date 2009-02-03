Принциповий пенсіонер із сокирою захопив у заручники листоношу

17:04, 03 лютого 2009
Суспільство
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"Викуп" - законний регрес 2485 грн.

 У Торезі Донецької області пенсіонер із сокирою захопив у заручники жінку-листоношу і вимагав виплати регресу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні державної служби охорони при ГУМВС України в Донецькій області, до міліції зателефонував місцевий житель, 72-річний пенсіонер, і повідомив, що силою утримує у себе вдома жінку-листоношу. За її звільнення він вимагав гроші, причому суворо певну суму – 2485 грн.

Пізніше з`ясувалося, що чоловік вже довгий час чекав виплати йому цієї суми у вигляді регресу за роботу на шахті. Коли в черговий раз листоноша грошей не принесла, пенсіонер захопив її в заручники. Погрожуючи сокирою, він прив`язав 31-річну жінку скотчем до стільця, після чого сам зателефонував до міліції. Правоохоронці здійснили спроби домовитися з пенсіонером по телефону, а потім вже безпосередньо на місці. Коли переговори, що відбувалися через двері, зайшли в безвихідь, вирішено було зібрати потрібну суму і виманити старого назовні.

За словами помічника командира взводу Амвросівського міжрайонного відділу державної служби охорони Костянтина ЛЕВАШОВА, зловмисника було знешкоджено у момент отримання викупу. Схопивши конверт з грошима, він спробував закрити двері, але бійці ДСО її блокували і за секунду увірвалися до приміщення. Впавши на підлогу, пенсіонер продовжував розмахувати сокирою доти, доки його не було знешкоджено.

Дружина пенсіонера була в квартирі, але не намагалася завадити чоловікові. Коли до приміщення увірвалася міліція, вона лежала на ліжку і прикидалася сплячою. Заручницю, яка просиділа зв`язаною п`ять годин, - з восьмої вечора до першої ночі, було звільнено.

За фактом захоплення заручника стосовно пенсіонера порушено кримінальну справа за ст.147 ч.1 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

 

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