Злочинці пограбували 35 сільрад

12:51, 07 жовтня 2006
Суспільство
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Кримінальний бізнес за всіма правилами

Правоохоронці Житомирщини затримали злочинне угруповання з чотирьох осіб, які викрадали з сільських рад Житомирської та Вінницької областей комп’ютерну техніку.

Про це УНІАН повідомила працівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.

За її словами, за одну ніч зловмисникам вдавалося відвідати декілька сіл. Так, лише у Житомирському районі за одну ніч 28 вересня вони обікрали сільради у селах Дениші та Корчак, 30 вересня – у селах Берестівка та Суємці Баранівського району Житомирщини. Оперативниками сьогодні встановлено причетність учасників угруповання до 23 крадіжок з сільрад Житомирщини та 12 - Вінницької області.

Як повідомила А.ВАЩЕНКО, викрадену техніку злочинці привозили до спеціаліста з комп’ютерних питань, який займався подальшою реалізацією товару. Була і інша схема дій – моніторинг попиту, коли покупець замовляв техніку з бажаними технічними характеристиками і чекав, поки її привезуть, зазначила А.ВАЩЕНКО.

Співробітники карного розшуку УМВС України в Житомирській області затримали членів угруповання у Вінниці, коли ті саме повернулися з чергового «полювання» за комп’ютерами. За місцем проживання у крадіїв, серед яких була одна дівчина, вилучено 17 системних блоків, 10 моніторів, 9 принтерів, 6 блоків безперервного живлення, 4 ксерокси, факс, комплектуючі до комп’ютера.

Всі обставини, мотиви та наслідки діяльності зловмисників з’ясовує слідство, однак правоохоронці вже констатують, що збитки становлять десятки тисяч грн., зазначила А.ВАЩЕНКО.

 

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