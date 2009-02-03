Міліція наблизила маршрути патрулів до офісів політичних партій

Керівництво запорізької міліції ухвалило рішення "наблизити до офісів і громадських приймалень місцевих організацій політичних партій маршрути патрульної міліції".

Як говориться в офіційному повідомленні ГУ МВС України в Запорізькій області, причиною такої зміни маршрутів патрульних стали «випадки переходу суперечностей, що почастішали останнім часом між політичними опонентами, в нецивілізовані, а іноді й кримінальні прояви (пошкодження майна, що належить політичним партіям і громадським організаціям, пошкодження пам`ятників тощо)".

Як повідомляв УНІАН, 30 січня до міліції звернувся перший секретар Комунарського райкому КПУ з повідомлення про те, що напередодні вночі невідомий, розбивши скло в приміщенні громадської приймальні районної організації партії, кинув всередину 2 колби з горючою рідиною, що стало причиною пожежі. Раніше представники ряду політичних партій привезли до пам`ятника Дзержинському в центрі Запоріжжя дрова, що було розцінене місцевими комуністами як спроба влаштувати його символічний підпал (пам`ятник гранітний і реально згоріти не міг).