Президент сподівається на уряд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що уряду вдасться утримати інфляцію в прогнозованих рамках.

Як повідомили УНІАН в офіційному Інтернет-представництві Президента, глава держави наголошує, що ріст індексу споживчих цін у вересні має стати предметом посиленої уваги Кабінету Міністрів та Національного банку до розвитку інфляційних процесів на кінець поточного року. Президент вважає, що є всі передумови для того, щоб утримати річну інфляцію на рівні не вище 10%. Для цього необхідно задіяти весь арсенал інструментів уряду. При цьому В.ЮЩЕНКО відзначає, що адміністративний вплив на ціноутворення є неприпустимим і в жодному разі не повинен застосовуватися.

Щодо зростання цін на житлово-комунальні послуги, то Президент наголошує на необхідності спростити механізм надання пільг і субсидій для населення та виплат грошових компенсацій для малозабезпечених верств громадян.