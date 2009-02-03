Рішення Гаазького суду дозволяє розпочати розвідку нафти біля о.Зміїний

Рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі у справі про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних прав України та Румунії (щодо о. Зміїний) має позитивне значення для розвитку співробітництва між нашими державами, оскільки усуває з порядку денного двосторонніх відносин серйозний конфліктний фактор – наявність спору, що зачіпає важливі для обох країн інтереси.

Про це, як повідомили УНІНА у прес-службі глави держави, заявив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

Він нагадав, що рішення суду визначило лінію розмежування континентального шельфу та виключних економічних зон України та Румунії у північно-західній частині Чорного моря, тобто морських просторів поза межами їхніх територіальних вод.

«Важливо відзначити, що рішення суду було ухвалено одностайно і всебічно обґрунтоване судом з точки зору міжнародного морського права та розроблених ним у ході тривалої практики методів делімітації», – підкреслив А.ГОНЧАРУК, нагадавши також, що більшість аргументів румунської сторони, на яких вона будувала свою позицію, були відхилені судом. (Зокрема, Гаазький суд не погодився з твердженням, що о. Зміїний свого часу був включений до складу СРСР всупереч Паризькому мирному договору).

За словами А.ГОНЧАРУКА, суд також відкинув претензію Румунії на те, що навколо Зміїного може існувати лише 12-мильна зона, яка включає в себе лише територіальне море. «Лінія делімітації, проведена судом, засвідчила: о. Зміїний має також континентальний шельф та виключну економічну зону поза межами цієї смуги», – сказав заступник Глави Секретаріату.

Він нагадав, що в результаті визначеної судом лінії делімітації морські простори в її районі співвідносяться як 2,1:1 на користь України.

«На стороні України залишилися практично всі розвідані нафтогазові родовища», – наголосив А.ГОНЧАРУК.

На його переконання, встановлення чіткої лінії розмежування створить сприятливі умови для залучення кожною зі сторін іноземних інвестицій з метою розвідки та експлуатації природних ресурсів у цій частині Чорного моря.