Севастополь підраховує збитки від перебування Чорноморського флоту

Севастопольська міська рада наступного тижня на своєму пленарному засіданні має намір затвердити новий розрахунок об’єму компенсації втрат бюджету міста від базування тут Чорноморського флоту РФ, а саме: внаслідок неотримання податку на земельні ділянки, що перебувають в оренді у флоту, і неможливості розміщення на них об’єктів міського господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Севастополі голова міської ради Валерій САРАТОВ.

За словами В.САРАТОВА, згідно з розрахунками, після проведеної індексації має бути затверджена цифра у розмірі 102 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 2003 року, Севастополь на компенсацію втрат внаслідок перебування на його території ЧФ РФ отримував з державного бюджету цільову субвенцію на фінансування соціально-економічної сфери у розмірі від 32 до 63 млн. грн., а останній рік - близько 100 млн. грн.